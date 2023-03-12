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Haberler Galeri YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

"13 Mart hangi illerde okullar tatil olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında birçok ilde okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer'in yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban ve Gaziantep Valisi Davut Gül de açıklamalarda bulundu. Peki, 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 18:45
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YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

"YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 il deprem bölgesi ilan edilmişti ve okullar bu illerde 6 Şubat'ta tatil edilmişti. Henüz 2. döneme başlamamış olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. Peki, 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

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YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

13 MART PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

13 Mart 2023 tarihinde Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar tatil olacak. Yeni tatil haberleri gelmesi halinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

Pazartesi günü Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te okullar açılacak. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların açılmasına yönelik çalışma ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtti.

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YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

Gül, "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz" dedi.

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YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

ADANA'DA DA EĞİTİM SÜRECİ BAŞLIYOR

Adana Valisi Süleyman Elban da okulların açılma tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımında, "Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum" sözlerine yer verdi.