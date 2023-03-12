YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

"YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 il deprem bölgesi ilan edilmişti ve okullar bu illerde 6 Şubat'ta tatil edilmişti. Henüz 2. döneme başlamamış olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. Peki, 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...