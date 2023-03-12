12 Mart 2023, Pazar
YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...
"13 Mart hangi illerde okullar tatil olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında birçok ilde okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer'in yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban ve Gaziantep Valisi Davut Gül de açıklamalarda bulundu. Peki, 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...
Giriş Tarihi: 12.03.2023 18:45
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