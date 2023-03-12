Başkan Erdoğan'ı gördü gözyaşlarını tutamadı! Hatay'da duygu dolu anlar: Allah size güç kuvvet versin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen çifte depremden en çok etkilenen bölge olan Hatay'ı bir kez daha ziyaret etti. Bölgede açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'a vatandaşlar büyük sevgi gösterirken, konuşmasının ardından çadır kenti gezen Erdoğan çocuklara hediyeler dağıttı ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan Kırıkhan'dan sonra Samandağ, Defne ve Antakya'ya da geçti. Erdoğan burada da vatandaşlarla yakından ilgilendi. Başkan Erdoğan'ın Defne'deki sahra hastanesi ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı.