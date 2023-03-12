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Başkan Erdoğan'ı gördü gözyaşlarını tutamadı! Hatay'da duygu dolu anlar: Allah size güç kuvvet versin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen çifte depremden en çok etkilenen bölge olan Hatay'ı bir kez daha ziyaret etti. Bölgede açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'a vatandaşlar büyük sevgi gösterirken, konuşmasının ardından çadır kenti gezen Erdoğan çocuklara hediyeler dağıttı ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan Kırıkhan'dan sonra Samandağ, Defne ve Antakya'ya da geçti. Erdoğan burada da vatandaşlarla yakından ilgilendi. Başkan Erdoğan'ın Defne'deki sahra hastanesi ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 23:54
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Başkan Erdoğan’ı gördü gözyaşlarını tutamadı! Hatay’da duygu dolu anlar: Allah size güç kuvvet versin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen "Asrın felaketi" sonrası deprem bölgesine 3. kez ziyaret düzenledi. Ziyaret kapsamında Hatay'a giden Başkan Erdoğan'a Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti.

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Başkan Erdoğan’ı gördü gözyaşlarını tutamadı! Hatay’da duygu dolu anlar: Allah size güç kuvvet versin

Bölgede vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan onlarla sohbet etti.

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Başkan Erdoğan’ı gördü gözyaşlarını tutamadı! Hatay’da duygu dolu anlar: Allah size güç kuvvet versin

Başkan Erdoğan yanına gelen çocuklara da hediyeler dağıttı.

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Başkan Erdoğan’ı gördü gözyaşlarını tutamadı! Hatay’da duygu dolu anlar: Allah size güç kuvvet versin

Ardından çadır kentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, depremzedelere konuk oldu.

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Başkan Erdoğan’ı gördü gözyaşlarını tutamadı! Hatay’da duygu dolu anlar: Allah size güç kuvvet versin

Çadırda bir süre depremzedeleri ziyaret eden Başkan Erdoğan, vatandaşın dertlerini dinledi.