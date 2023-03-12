"Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2023 ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı branş dağılımı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvurusu 2023 için 42 bin 500 kontenjan ayrılacak. 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. ÖSYM başvuru kılavuzu bilgilerine göre gerçekleştirecekler. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2023 ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı branş dağılımı açıklandı mı?