Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? Yeniden deprem bekleniyor mu? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman'da da hissedildi. Vatandaşlar depreme dair detayları araştırmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Jeolog Okan Tüysüz, "Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir." dedi. Arama motorlarında "Yeniden deprem bekleniyor mu?" "Hatay'da tekrar deprem olacak mı?" soruları araştırılıyor.