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Haberler Galeri Yarın okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı? ❄ Kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...

Yarın okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı? ❄ Kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...

MEB-Valilik son dakika açıklamaları... "Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ülkemizde bazı illerde meydana gelen olumsuz hava koşulları, okulların tatil edilmesine neden oldu. Meteoroloji, sarı ve turuncu uyarılarla vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şimdi ise öğrenci ve veliler, kar tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını sorguluyor. Peki, "Yarın okullar tatil mi, açıklama yapıldı mı?" İşte, kar tatli hakkında son duyurular...

Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:45
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Yarın okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı? ❄ Kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 34 kentte sağanak, kar, fırtına ve sel uyarıları yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu uyarılarla birlikte, bugün bazı yerlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Şimdi ise gözler, yarın için olası tatil haberlerine çevrildi. Peki, 21 Kasım Salı günü okullar tatil mi? İşte, konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

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Yarın okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı? ❄ Kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...

21 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

20 Kasım'da İstanbul'un Şile ilçesi, Batman kent merkezi, Bingöl'ün 5 ilçesi, Amasra, Bolu ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 günlük eğitime ara verdi. Bu durum, gözleri 21 Kasım için tatil haberine çevirdi. Ancak, yarın için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Yarın okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı? ❄ Kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...

KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ!

İstanbul Şile

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,'' İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denildi.

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Yarın okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı? ❄ Kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...

Zonguldak

Zonguldak'ta da olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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Yarın okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı? ❄ Kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denildi.