20 Kasım 2023, Pazartesi
Yarın okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı? ❄ Kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...
MEB-Valilik son dakika açıklamaları... "Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ülkemizde bazı illerde meydana gelen olumsuz hava koşulları, okulların tatil edilmesine neden oldu. Meteoroloji, sarı ve turuncu uyarılarla vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şimdi ise öğrenci ve veliler, kar tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını sorguluyor. Peki, "Yarın okullar tatil mi, açıklama yapıldı mı?" İşte, kar tatli hakkında son duyurular...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:45
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