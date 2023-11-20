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Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine'nin ekonomi gündemi

Kabine bugün toplanıyor. 1 Aralık'ta başlayacak asgari ücret süreci ve enflasyonla mücadele de kabinenin gündeminde olacak. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Emekli ve memurun ocak zammı yüzde kaç olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, asgari ücret tahminini açıkladı ve rakam verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 10:36
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Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. 1 Aralık'ta başlayacak asgari ücret süreci ve enflasyonla mücadele de kabinenin gündeminde olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi

2023 yıl sonu yaklaşırken asgari ücret, emekli ve memur zammı ile 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi için ek düzenleme konusu masaya gelecek.

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Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, asgari ücret tahminini açıkladı ve rakam verdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi

PİYASALAR KİLİTLENMİŞ DURUMDA

Kabine'nin ana gündem maddesi Gazze olsa da içeriye dönük ekonomi de Kabine'de konuşulacak konulardan olacak.


Enflasyonla mücadele bir süredir zaten hem Kabine'nin gündeminde hem de ekonomi yönetiminin gündeminde. Dolayısıyla bu hafta da Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı var. Piyasalar da biraz oraya kilitlenmiş durumda.

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Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Dolayısıyla burada başta deprem bölgesi olmak üzere bu inşaat malzemelerinde bir anda fiyatlar yükselmişti bir fahiş fiyat uygulaması orada ortaya çıkmıştı. Buna karşı torba yasada Ticaret Bakanı da açıkladı 3 kat cezaya kadar gidecek müeyyideler gelecek. Bu da bugünkü Kabine'nin gündeminde olacak.

Yine marketlerde, çarşı, pazardaki o fahiş fiyatlarla ilgili mücadele de bir yandan devam ediyor. Otomobilde konutlarda kirada bazı tedbirler alınmıştı. Bu tedvirler insanların temel ihtiyaç maddeleri ile ilgili de devam ediyor.