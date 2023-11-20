Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Dolayısıyla burada başta deprem bölgesi olmak üzere bu inşaat malzemelerinde bir anda fiyatlar yükselmişti bir fahiş fiyat uygulaması orada ortaya çıkmıştı. Buna karşı torba yasada Ticaret Bakanı da açıkladı 3 kat cezaya kadar gidecek müeyyideler gelecek. Bu da bugünkü Kabine'nin gündeminde olacak.

Yine marketlerde, çarşı, pazardaki o fahiş fiyatlarla ilgili mücadele de bir yandan devam ediyor. Otomobilde konutlarda kirada bazı tedbirler alınmıştı. Bu tedvirler insanların temel ihtiyaç maddeleri ile ilgili de devam ediyor.