Dilan Polat ve Engin Polat’ın paraları nerede? Para trafiği ile ilgili flaş iddia: Dikkat çeken Dubai-Gürcistan hattı

Gün, bu bilgiyi vermesine rağmen, sistemi tam olarak anlatmadı. Polat ailesinin para çarkına kızına şirket kurdururak katılan Gün, bu bilgiyle savcıyı tahliyeye ikna edemedi ancak yeni bilgiler vermesi de mümkün.

Soruşturma dosyasında Polat ailesinin yakın tarihteki para kaynağı, internet satış platformundan ve bir ödeme sisteminden gelen gelir olarak görülüyor. Polat ailesi, bu geliri hızla nakite çeviriyor, gelirin altında faturalar kesiyor ve parayı şirketleri arasında dolaştırmaya başlıyor. Bu para, bahis geliri gibi görünmüyor.