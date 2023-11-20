20 Kasım 2023, Pazartesi
Dilan Polat ve Engin Polat'ın paraları nerede? Para trafiği ile ilgili flaş iddia: Dikkat çeken Dubai-Gürcistan hattı
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat'a yönelik soruşturmada çiftin milyonlarca liralık para trafiğini yönettiği belirtilmişti. Kayyum atanan şirketlerin kasalarının boş olduğu öğrenilirken para trafiği ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Soruşturma dosyasında Polat çiftinin Gürcistan ve Dubai'ye kısa süreli ziyaretler yaptığı belirtiliyor. Bu gezilerde pırlanta mağazası da olan Polat ailesinin kıymetli taşlarla yurtdışına para kaçırdığı iddia ediliyor.
Giriş Tarihi: 20.11.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 17:32
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