28 Mart 2023, Salı
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi! MEB son açıklamalar! Denizli, Kütahya, Uşak, Ankara...
29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklamaları sonrasında 54 ilde sarı kod uyarısında bulunuldu. Kar yağışının etkili olacağı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. MEB ve Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi!
Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 13:06
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