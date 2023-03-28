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Haberler Galeri YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi! MEB son açıklamalar! Denizli, Kütahya, Uşak, Ankara...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi! MEB son açıklamalar! Denizli, Kütahya, Uşak, Ankara...

29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklamaları sonrasında 54 ilde sarı kod uyarısında bulunuldu. Kar yağışının etkili olacağı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. MEB ve Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 13:06
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi! MEB son açıklamalar! Denizli, Kütahya, Uşak, Ankara...

"Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 54 il için yapılan sarı kod uyarısı sonrasında veliler ve öğrenciler okulların tatil haberlerini yakından takip ediyor. Peki, YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi! MEB son açıklamalar! Denizli, Kütahya, Uşak, Ankara...

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi! MEB son açıklamalar! Denizli, Kütahya, Uşak, Ankara...

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi! MEB son açıklamalar! Denizli, Kütahya, Uşak, Ankara...

HAVA SICAKLIKLARI AZALIYOR

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi! MEB son açıklamalar! Denizli, Kütahya, Uşak, Ankara...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.