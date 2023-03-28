YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi! MEB son açıklamalar! Denizli, Kütahya, Uşak, Ankara...

"Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 54 il için yapılan sarı kod uyarısı sonrasında veliler ve öğrenciler okulların tatil haberlerini yakından takip ediyor. Peki, YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi!