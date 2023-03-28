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Haberler Galeri TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 29 MART TOGG kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! T10X ön sipariş sahipleri...

TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 29 MART TOGG kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! T10X ön sipariş sahipleri...

TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı! Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG için kura çekiliş heyecanı devam ediyor. TOGG T10X modeli için 16 Mart'ta başlayan başvurular 27 Mart günü tamamlandı. Başvuruların tamalanmasının ardından gözler kura çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOGG kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı ve isim listesi...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 23:05
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TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 29 MART TOGG kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! T10X ön sipariş sahipleri...

TOGG kura çekimi canlı izle! TOGG ön siparişlerin tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Yerli ve milli otomobil sahibi olmak isteyenler, TOGG kura çekimi saat kaçta, başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, TOGG kura çekiliş sonuçları isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 29 MART TOGG kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! T10X ön sipariş sahipleri...

TOGG T10X KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için kura çekilişi 29 Mart 2023'te gerçekleştirilecek.2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, söz konusu yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

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TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 29 MART TOGG kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! T10X ön sipariş sahipleri...

2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

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TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 29 MART TOGG kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! T10X ön sipariş sahipleri...

Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden araçlarını teslim alabilecek.Listelerde yer alamayan kullanıcıların yaptığı 60 bin TL'lik kapora ise hesaplarına iade edilecek.

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TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 29 MART TOGG kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! T10X ön sipariş sahipleri...

TOGG KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından sonuçların ve isim listesi de netleşecek.