HaberlerGaleriTOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 29 MART TOGG kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! T10X ön sipariş sahipleri...
TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 29 MART TOGG kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! T10X ön sipariş sahipleri...
TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı! Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG için kura çekiliş heyecanı devam ediyor. TOGG T10X modeli için 16 Mart'ta başlayan başvurular 27 Mart günü tamamlandı. Başvuruların tamalanmasının ardından gözler kura çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOGG kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı ve isim listesi...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 23:05Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 23:05