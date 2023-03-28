28 Mart 2023, Salı
14 Mayıs'ta sandıkta yeni dönem: Yüzde 7 barajı ve D'Hondt sisteminin şifreleri! AK Parti'nin seçim bildirgesinde neler var?
Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 50 günden az bir süre kala AK Parti'nin seçim bildirgesinin detayları ve Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'a kadar olan programının detayları ortaya çıkıyor. Afetle mücadele, yüzyılın projeleri, yaratıcı ekonomik model gibi konular masaya yatırıldı. Diğer yandan ilk kez uygulanacak olan "yüzde 7 barajı ve D'Hondt sistemi" ile partiler içi rekabet ve yarışa ittifak içi rekabet de eklendi. Peki D'Hondt sistemi nedir ve nasıl uygulanacak? Yeni seçim sistemi neler getirecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:36
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