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Haberler Galeri 14 Mayıs'ta sandıkta yeni dönem: Yüzde 7 barajı ve D'Hondt sisteminin şifreleri! AK Parti'nin seçim bildirgesinde neler var?

14 Mayıs'ta sandıkta yeni dönem: Yüzde 7 barajı ve D'Hondt sisteminin şifreleri! AK Parti'nin seçim bildirgesinde neler var?

Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 50 günden az bir süre kala AK Parti'nin seçim bildirgesinin detayları ve Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'a kadar olan programının detayları ortaya çıkıyor. Afetle mücadele, yüzyılın projeleri, yaratıcı ekonomik model gibi konular masaya yatırıldı. Diğer yandan ilk kez uygulanacak olan "yüzde 7 barajı ve D'Hondt sistemi" ile partiler içi rekabet ve yarışa ittifak içi rekabet de eklendi. Peki D'Hondt sistemi nedir ve nasıl uygulanacak? Yeni seçim sistemi neler getirecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:36
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14 Mayıs’ta sandıkta yeni dönem: Yüzde 7 barajı ve D’Hondt sisteminin şifreleri! AK Parti’nin seçim bildirgesinde neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'a kadar olan programı ve AK Parti'nin seçim kampanya dönemi ile seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı. İşte AK Parti'nin seçim kampanya dönemi ile seçim bildirgesinde ortaya çıkan detaylar ve yüzde 7 ülke barajlı D'Hondt' şifreleri şöyle...

MİTİNG YERİNE AÇILIŞ
Başkan Erdoğan, miting yerine sadece gittiği illerde açılış törenleri ile halkla buluşacak. Erdoğan, deprem bölgesinin yanı sıra diğer illere de gidecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 Mayıs’ta sandıkta yeni dönem: Yüzde 7 barajı ve D’Hondt sisteminin şifreleri! AK Parti’nin seçim bildirgesinde neler var?

YÜZYILIN PROJELERİ
Bir taraftan yüzyılın felaketinde yaralar sarılırken, bir taraftan da yüzyılın projeleri tek tek hayata geçirilecek. Karadeniz doğalgazından Anadolu Uçak Gemisi'ne, Kızılelma'dan hızlı tren hatlarına kadar dev projelere ağırlık verilecek.

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14 Mayıs’ta sandıkta yeni dönem: Yüzde 7 barajı ve D’Hondt sisteminin şifreleri! AK Parti’nin seçim bildirgesinde neler var?

TÜRKİYE DÖNÜŞECEK
Seçim beyannamesinin en önemli bölümünü deprem bölgesine yönelik projeler oluşturacak. Ancak Türkiye'nin hemen hemen her ilinde güçlü bir kentsel dönüşüm başlayacak.

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14 Mayıs’ta sandıkta yeni dönem: Yüzde 7 barajı ve D’Hondt sisteminin şifreleri! AK Parti’nin seçim bildirgesinde neler var?

Şehirlerin dirençli hale getirilmesi için adımlar atılacak. Her il için özel planlar çıkartılacak. İstanbul'un dönüşümü için de özel bir plan hazırlanıyor.

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14 Mayıs’ta sandıkta yeni dönem: Yüzde 7 barajı ve D’Hondt sisteminin şifreleri! AK Parti’nin seçim bildirgesinde neler var?

YARATICI EKONOMİK MODEL
Seçim beyannamesinin en önemli bölümlerinden birini de ekonomi oluşturacak.