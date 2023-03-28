14 Mayıs’ta sandıkta yeni dönem: Yüzde 7 barajı ve D’Hondt sisteminin şifreleri! AK Parti’nin seçim bildirgesinde neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'a kadar olan programı ve AK Parti'nin seçim kampanya dönemi ile seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı. İşte AK Parti'nin seçim kampanya dönemi ile seçim bildirgesinde ortaya çıkan detaylar ve yüzde 7 ülke barajlı D'Hondt' şifreleri şöyle...

MİTİNG YERİNE AÇILIŞ

Başkan Erdoğan, miting yerine sadece gittiği illerde açılış törenleri ile halkla buluşacak. Erdoğan, deprem bölgesinin yanı sıra diğer illere de gidecek.