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Haberler Galeri YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...

"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullar için son dakika açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Adana'da eğitim ve öğretimin 13 Mart tarihine kadar ertelendiğini bildirdi. Hal böyle olunca, diğer illerde okulların akıbeti merak ediliyor. Peki, 27 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Pazartesi günü için illerin isimleri!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 16:01
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...

"YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da açıklamalarda bulundu. Yarın hangi illerde okulların tatil olacağı merak ediliyor. İşte, Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...

Adana'da eğitime 13 Mart'a kadar ara verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz" dedi.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...

Bakan Özer sözlerinin devamında, "1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için kursları devreye sokacağız, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz. Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada önemli olanın güvenli bir şekilde süreci yürütmek olduğunu belirterek sağlam raporu olmayan hiçbir birimde eğitim öğretimi başlatmayacaklarının altını çizdi.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...

Valiler, il millî eğitim müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetti: "Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz.