Öğrenci ve veliler dikkat kesildi! MEB açıklaması takipte! Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi olacak?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından okulların eğitim ve öğretim faliyetlerine belirli tarihlere kadar ara verilmişti. 71 ilde okullar geçtiğimiz Pazartesi günü başlarken, 10 ilde ise ara devam ediyor. Hal böyle olunca Nisan ara tatilinin iptal edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Veliler ve öğrenciler MEB tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Nisan ara tatili için son gelişmeler!