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Haberler Galeri Öğrenci ve veliler dikkat kesildi! MEB açıklaması takipte! Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi olacak?

Öğrenci ve veliler dikkat kesildi! MEB açıklaması takipte! Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi olacak?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından okulların eğitim ve öğretim faliyetlerine belirli tarihlere kadar ara verilmişti. 71 ilde okullar geçtiğimiz Pazartesi günü başlarken, 10 ilde ise ara devam ediyor. Hal böyle olunca Nisan ara tatilinin iptal edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Veliler ve öğrenciler MEB tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Nisan ara tatili için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 15:40
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Öğrenci ve veliler dikkat kesildi! MEB açıklaması takipte! Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi olacak?

"Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin sonrasında okullara ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama neticesinde 71 ilde okullar Pazartesi günü itibariyle açıldı. Peki, Nisan ara tatili iptal mi, ertelenecek mi?

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Öğrenci ve veliler dikkat kesildi! MEB açıklaması takipte! Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi olacak?

ARA TATİL IPTAL MI, OKULLARDA 2. ARA TATİL OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamalarında bulunmuştu.

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Öğrenci ve veliler dikkat kesildi! MEB açıklaması takipte! Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi olacak?

Bakan Özer, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

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Öğrenci ve veliler dikkat kesildi! MEB açıklaması takipte! Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi olacak?

Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta,

Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta ve

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta okullar açılacak.

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Öğrenci ve veliler dikkat kesildi! MEB açıklaması takipte! Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi olacak?

2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili resmi bir açıklama paylaşılmadı.