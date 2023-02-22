YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Perşembe günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...

"Yarın okullar tatil mi? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılış tarihi deprem bölgesinde değişirken yurt geneli de tarihi güncellendi. Hatay depreminin ardından bazı illerdeki okulların tatil süresi değişti. Peki, 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...