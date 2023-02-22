HaberlerGaleriYARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Perşembe günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Perşembe günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...
"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciası sonrasında okulların ara dönem tatilinin uzatıldığı açıklanmıştı. 20 Şubat Pazartesi Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde yaşanan yeni depremler sonrasında gelecek açıklamalar bekleniyordu. Peki, 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...