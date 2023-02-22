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Haberler Galeri YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Perşembe günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Perşembe günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...

"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciası sonrasında okulların ara dönem tatilinin uzatıldığı açıklanmıştı. 20 Şubat Pazartesi Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde yaşanan yeni depremler sonrasında gelecek açıklamalar bekleniyordu. Peki, 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:20
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Perşembe günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...

"Yarın okullar tatil mi? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılış tarihi deprem bölgesinde değişirken yurt geneli de tarihi güncellendi. Hatay depreminin ardından bazı illerdeki okulların tatil süresi değişti. Peki, 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Perşembe günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihine dair bilgi verildi. Diğer illerde alınmış herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Tatil haberleri geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Perşembe günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...

OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Perşembe günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Perşembe günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...

DEPREM BÖLGESİ 10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibariyle eğitime başlıyoruz.