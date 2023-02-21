Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler ve velileri ilgilendiren son dakika açıklamalar geliyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile 93 okulun tahliye edilmesine karar verilmişti. Bir açıklama da İzmir Valiliği tarafından geldi. Depremsellik testleri sonrasında 8 okulun tahliyesine karar verildi. Hal böyle olunca tahliye kararı alınan okulların listesi merak ediliyor. İşte, açıklamanın detayları...