21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...

Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler ve velileri ilgilendiren son dakika açıklamalar geliyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile 93 okulun tahliye edilmesine karar verilmişti. Bir açıklama da İzmir Valiliği tarafından geldi. Depremsellik testleri sonrasında 8 okulun tahliyesine karar verildi. Hal böyle olunca tahliye kararı alınan okulların listesi merak ediliyor. İşte, açıklamanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2023 17:00
  • 1
  • 20
Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...

İstanbul ve İzmir'de hangi okulların tasviye edildiğine yönelik soruların cevapları sorgulanıyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalar neticesinde İstanbul'da 93, İzmir'de ise 8 okulun tahliyesine karar verildi. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından depremden etkilenen illerin tatil sürelerine yönelik son dakika açıklama geldi. Veli ve öğrencilerin merak ettiği konular hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...

İZMİR'DE HANGİ OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ?

Açıklamada, okullar ve tahliye tarihleri şöyle aktarıldı:

"26 derslik ve 797 öğrenci kapasiteli Aliağa'daki Şehit Oğuz Özgür Anadolu Lisesi, 22 Şubat tarihinde Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesine, 6 derslik 110 öğrenci kapasiteli Aliağa'daki Hasbi Şengül İlkokulu (A Blok) aynı tarihte Hasbi Şengül İlkokuluna (B Blok), 9 derslik 336 öğrenci kapasiteli Çiğli'deki Sasalı İlkokul/Ortaokulu"

  • 3
  • 20
Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...

Kaklıç İlkokulu/Ortaokuluna, 13 derslik 309 öğrenci kapasiteli Foça'daki Reha Necla Midilli Ortaokulu yarın itibarıyla Reha Necla Midilli İlkokuluna, 17 derslik 470 öğrenci kapasiteli Kemalpaşa'daki Armutlu Ortaokulu yarın itibarıyla Veli Üzümcü İlkokulu ve Armutlu İlkokuluna, 10 derslik 150 öğrencili Kemalpaşa'daki Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu yarın itibarıyla Aliya İzzetbegoviç Ortaokuluna, 10 derslik 833 öğrencili Kemalpaşa'daki Faruk Ergüden Mesleki Eğitim Merkezi"

  • 4
  • 20
Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...

" İbrahim Polat - Ege Seramik Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesine, 8 derslik 22 öğrenci kapasiteli Urla'daki Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu (1-2 Kademe) 22 Şubat tarihinde Urla Ayşe Hafsa Sultan Özel Eğitim Anaokuluna taşınacak."

  • 5
  • 20
Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...

İSTANBUL'DA TAHLİYE KARARI VERİLEN OKULLAR LİSTESİ

1 Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

2 Arnavutköy Suatlar Anaokulu

3 Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu

4 Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

5 Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi

6 Ataşehir Akşemsettin Anaokulu

7 Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)