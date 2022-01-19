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Haberler Galeri Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller! Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas

Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller! Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas

Yarın okul var mı? Kar tatili olan iller hangileri? Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün 52 ilde okullar tatil edilmişti. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesiyle birlikte valilikler kar tatili açıklamaları yapıyor. 20 Ocak Perşembe günü ise kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Valilikler tarafından yapılan son açıklamaları haberimizde derledik. Peki, yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller hangileri? Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas'ta okullar tatil mi? İşte güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 17:01
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Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller! Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas

Yarın okul var mı? Yarıyıl tatiline geri sayım başlarken okullarda kar tatili yapılmaya başlandı. Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler yarın ise kar tatili olup olmayacağını araştırıyor. Bugün yurdun birçok bölümünde okullara kar tatili verilmişti. 20 Ocak'ta hangi illerde kar tatili olacağı hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller hangileri? Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas'ta okullar tatil mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller! Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı olan bazı bölgelerde eğitime kar tatili arası veriliyor. 20 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller şu şekilde:

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Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller! Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller! Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller! Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.