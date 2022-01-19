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Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller! Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas
Yarın okul var mı? Kar tatili olan iller hangileri? Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün 52 ilde okullar tatil edilmişti. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesiyle birlikte valilikler kar tatili açıklamaları yapıyor. 20 Ocak Perşembe günü ise kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Valilikler tarafından yapılan son açıklamaları haberimizde derledik. Peki, yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller hangileri? Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas'ta okullar tatil mi? İşte güncel liste...