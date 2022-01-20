Kar yağışı nedeniyle hangi yollar ulaşıma kapalı? AFAD il il son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre: Ülke genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. AFAD'dan yurt genelinde kar yağışı nedeniyle kapalı yollara ilişkin açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 09:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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