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Haberler Galeri Kar yağışı nedeniyle hangi yollar ulaşıma kapalı? AFAD il il son durumu açıkladı

Kar yağışı nedeniyle hangi yollar ulaşıma kapalı? AFAD il il son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre: Ülke genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. AFAD'dan yurt genelinde kar yağışı nedeniyle kapalı yollara ilişkin açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 09:20
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Kar yağışı nedeniyle hangi yollar ulaşıma kapalı? AFAD il il son durumu açıkladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl, Osmaniye, Sakarya, Hatay, Mardin, Düzce ve Van'da aşırı kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.

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Kar yağışı nedeniyle hangi yollar ulaşıma kapalı? AFAD il il son durumu açıkladı

Karayolları, jandarma, belediyeler, İl Özel İdare, Türk Kızılay ve UMKE ekiplerinin çalışmalarının AFAD koordinasyonunda dün geceden bu yana aralıksız devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, saat 22.15 itibarıyla son durum aktarıldı.

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Kar yağışı nedeniyle hangi yollar ulaşıma kapalı? AFAD il il son durumu açıkladı

BOLU'DA 252 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Açıklamaya göre, Bolu genelinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 252 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

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Kar yağışı nedeniyle hangi yollar ulaşıma kapalı? AFAD il il son durumu açıkladı

Anadolu Otobanı (İstanbul-Ankara) D-100 kara yolunun her iki yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı. Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD ekipleri yolda mahsur kalanların iaşe ve yakıt taleplerini karşılamak üzere bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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Kar yağışı nedeniyle hangi yollar ulaşıma kapalı? AFAD il il son durumu açıkladı

TAG OTOYOLU'NUN NURDAĞI KESİMİNDE ULAŞIM TEKRAR DURDU
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun kapanan Nurdağı-Osmaniye yönü kısmen trafiğe açılırken, bölgede meydana gelen bir kaza sonucu yol tekrar ulaşıma kapandı.