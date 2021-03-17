Yarın okullar tatil mi? 18 Mart Çarşamba okullar yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Çanakkale Zaferi dolayısıyla en çok merak edilenlerden biri de okullar oldu. Öğrenciler 18 Mart'ta okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Mart Çarşamba okullar yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? İşte haberin detayları...