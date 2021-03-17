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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yarın okullar tatil mi? 18 Mart Çarşamba okullar yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 18 Mart Çarşamba okullar yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?
Yarın okullar tatil mi? 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Çanakkale Zaferi dolayısıyla en çok merak edilenlerden biri de okullar oldu. Öğrenciler 18 Mart'ta okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Mart Çarşamba okullar yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 10:45
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla milyonlarca öğrenci okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Mart Çarşamba okullar yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 18 MART OKULLAR TATİL Mİ? YARIM GÜN MÜ?
18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil değildir. Bu nedenle yurt geneline eğitim ve öğretim devam edecek.
SINAVLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlar hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, sınavların iptal olmasına ilişkin gelen soruya, şu an böyle bir kararın olmadığını belirtti. İllerin durumuna göre kararın alındığını belirten Bakan Selçuk, sınavların iptaline, ertelenmesine ilişkin bir karar bulunmadığını söyledi.
LİSELERDE 2. SINAV YAPILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından normalleşme süreci ile birlikte alınan karara göre, ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak.
Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.