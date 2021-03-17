Üniversite sınavı için son şans! YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 YKS TYT AYT geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS geç başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavına hazırlıklar sürüyor. Bu yıla ilişkin gerçekleştirilecek üniversite sınavına katılacak öğrencilerden başvuru yapamayanlar için geç başvuru alınacak. Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. YKS TYT AYT geç başvuru işlemleri ve sınav hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 YKS TYT AYT geç başvuru ücreti ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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