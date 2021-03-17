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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Üniversite sınavı için son şans! YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 YKS TYT AYT geç başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı için son şans! YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 YKS TYT AYT geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavına hazırlıklar sürüyor. Bu yıla ilişkin gerçekleştirilecek üniversite sınavına katılacak öğrencilerden başvuru yapamayanlar için geç başvuru alınacak. Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. YKS TYT AYT geç başvuru işlemleri ve sınav hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 YKS TYT AYT geç başvuru ücreti ne kadar? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 17.03.2021 09:48
YKS geç başvuru işlemleri başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2021 YKS sınavı için başvurular tamamlandı. Bu süre içerisinde başvuru yapamayanlar için geç başvuru alınacak. YKS geç başvuru yapacak olan adaylar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 YKS TYT AYT geç başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuru işlemleri 17-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirecekler. Sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.
YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
Geç başvuru günlerinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre, 2021 YKS geç başvuru ücreti 135,00 TL'dir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.
2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: