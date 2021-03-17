EN ÇOK VAKA OLAN 5 İL

Geçtiğimiz bir haftada en fazla vaka yine Samsun'da görüldü. 27 Şubat-5 Mart verilerini içeren haritadaki 348 rakamıyla korkutucu bir tablo sergileyen Samsun'da vakanın artışı hız kesmedi.

Bu hafta Samsun'da 100 bin kişinin 458'inde Koronavirüse rastlandı. Samsun'u sırasıyla Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis takip etti.