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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Vaka artışı sonrası gözler orada! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta sonu yasakları yeniden başlayacak mı? Son dakika: Vaka artışı sonrası gözler orada! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta sonu yasakları yeniden başlayacak mı? Son dakika... Yasaklar yeniden başlayacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de ikinci normalleşme süreci başladı. Kontrollü normalleşme sürecinin ardından vaka sayılarında artış görüldü. Dünkü tabloya göre Türkiye genelinde vaka sayısı 16 bin 749 olarak açıklandı. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta sonu yasakları yeniden başlayacak mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 17.03.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 11:33
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 16 Mart tarihli tabloya göre, son 24 saatte 16 bin 749 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 874 oldu. Vaka sayısında artış görülmesinin ardından kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta sonu yasakları yeniden başlayacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından mevcut normalleşme uygulamasının bir süre daha devam edeceği açıklamıştı. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında yeni tavsiye kararları alınması bekleniyor. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
EN ÇOK VAKA OLAN 5 İL
Geçtiğimiz bir haftada en fazla vaka yine Samsun'da görüldü. 27 Şubat-5 Mart verilerini içeren haritadaki 348 rakamıyla korkutucu bir tablo sergileyen Samsun'da vakanın artışı hız kesmedi.
Bu hafta Samsun'da 100 bin kişinin 458'inde Koronavirüse rastlandı. Samsun'u sırasıyla Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis takip etti.
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
En az vaka görülen iller de sırasıyla Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman oldu.
Salgınla mücadelede son 1 haftada başarılı bir mücadele sergileyen Siirt'te 100 bin kişiden 2'sinde corona virüse rastlandı.