HaberlerGaleriYarın okul var mı? 20 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....
Yarın okul var mı? 20 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....
Meteoroloji yoğun kar yağışı sebebiyle olumsuzlukların yaşanabileceği illeri uyardı. Buna göre Valilik son dakika açıklamasında bulunarak 20 Şubat Pazartesi günü kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Peki yarın okul var mı? Hangi illerde kar tatili ilan edildi? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde…