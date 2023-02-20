Riskli yapılar için 2 yol var: Toplantı yapmak zorunlu | Tespiti engelleyenler suç işlemiş sayılır

GÜÇLENDİRME İÇİN TOPLANTI ZORUNLU

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç riskli yapı tespitine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Binasının riskli olduğunu düşünen herkes 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasına göre riskli yapı tespiti yaptırılabilir. Bu konuda apartmanda karar alınması, genel kurul toplanması gerekmiyor. Bir kişinin hissesi ne olursa olsun binasında karot aldırabilir. Riskli yapı tespiti itirazlı ya da itirazsız kesinleştikten sonra bina için 2 yol bulunuyor. Binayı güçlendirmek isteyenler bağımsız bölüm sayısının 4/5 çoğunluğu ile karar almaz zorunda olup, güçlendirme kararı için toplantı yapmak zorunlu. Belediye Belediye 4/5 karar ile güçlendirme ruhsatını vermek zorundadır.