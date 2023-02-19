19 Şubat 2023, Pazar
Depremzedelere yardımda merak edilenler: İçişleri Bakanlığı 7 başlıkta cevapladı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin birçok konu merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, bu merakları gidermek maksadıyla, yardımlara ilişkin sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını yayımladı. Cevaplanan sorular arasında, "Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?", "Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?" i "İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?" şeklinde sorular yer aldı.
Giriş Tarihi: 19.02.2023 18:13 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 18:16
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