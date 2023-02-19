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Depremzedelere yardımda merak edilenler: İçişleri Bakanlığı 7 başlıkta cevapladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin birçok konu merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, bu merakları gidermek maksadıyla, yardımlara ilişkin sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını yayımladı. Cevaplanan sorular arasında, "Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?", "Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?" i "İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?" şeklinde sorular yer aldı.

Giriş Tarihi: 19.02.2023 18:13 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 18:16
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Depremzedelere yardımda merak edilenler: İçişleri Bakanlığı 7 başlıkta cevapladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sorular ve cevapları paylaşıldı.

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Depremzedelere yardımda merak edilenler: İçişleri Bakanlığı 7 başlıkta cevapladı

Sıkça sorulan 7 soru ve yanıtları şöyle:

1- Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?

Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.

Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" sayfasından öğrenilebilmektedir.

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Depremzedelere yardımda merak edilenler: İçişleri Bakanlığı 7 başlıkta cevapladı

2- Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?

Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.

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Depremzedelere yardımda merak edilenler: İçişleri Bakanlığı 7 başlıkta cevapladı

3- Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?

İkamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Not: Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlarımız taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.

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Depremzedelere yardımda merak edilenler: İçişleri Bakanlığı 7 başlıkta cevapladı

4- Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı?

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aile yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım yapılacaktır. Vatandaşlarımızın başvuruları il valiliklerince alınacaktır.