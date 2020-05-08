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Yarın marketler açık mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?
Son dakika... Yarın marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler çalışacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 9-10 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bu gelişmelerin ardından açık olacak yerler belli oldu. Peki, yarın marketler açık mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 17:28Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 17:35