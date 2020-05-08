Yarın marketler açık mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?

Evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri faaliyet gösterecek

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, 10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,