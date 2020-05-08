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Haberler Galeri Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?

Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?

Son dakika... Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Mayıs'ta Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller belli oldu. Peki, Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 18:00
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Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?

Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının hangi illerde yapılacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?

ANTALYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

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Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

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Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.