Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?

Son dakika... Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Mayıs'ta Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller belli oldu. Peki, Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 18:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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