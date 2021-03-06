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Haberler Galeri Yarın kaça kadar yasak var? 7 Mart Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama saatleri...

Yarın kaça kadar yasak var? 7 Mart Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama saatleri...

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecine geçtiğimiz şu günlerde hafta sonu kısıtlamasının detayları merak ediliyor. Uzun aranın ardından bugün cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Bu gelişmelerin ardından gözler pazar günü kısıtlamasına çevrildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın kaça kadar yasak var? 7 Mart Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 16:37
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Yarın kaça kadar yasak var? 7 Mart Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama saatleri...

Yarın kaça kadar yasak var? Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasının ardından ilk hafta sonu kısıtlaması bugün başladı. Uzun aranın ardından cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Bu gelişmelerin ardından pazar günü de kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yan��t buldu. Peki, yarın kaça kadar yasak var? 7 Mart Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...

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Yarın kaça kadar yasak var? 7 Mart Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama saatleri...

YARIN KAÇA KADAR YASAK VAR? 7 MART PAZARTESİ...

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek. Buna göre, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Yarın kaça kadar yasak var? 7 Mart Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama saatleri...

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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Yarın kaça kadar yasak var? 7 Mart Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama saatleri...

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Yarın kaça kadar yasak var? 7 Mart Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama saatleri...

NERELER AÇIK OLACAK?

Pazar günü tam gün kısıtlama olacağı için restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler pazar günleri kapalı olacak.

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