Yarın kaça kadar yasak var? 7 Mart Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama saatleri...

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecine geçtiğimiz şu günlerde hafta sonu kısıtlamasının detayları merak ediliyor. Uzun aranın ardından bugün cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Bu gelişmelerin ardından gözler pazar günü kısıtlamasına çevrildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın kaça kadar yasak var? 7 Mart Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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