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Haberler Galeri 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler! 87 gemi 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar katılıyor

'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler! 87 gemi 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar katılıyor

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inlemelerinin ardından başladı. "Mavi Vatan Tatbikatı" yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriliyor. 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ı korumak için düzenlenen tatbikata 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar da katılıyor.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 17:27 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 17:29
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'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler! 87 gemi 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar katılıyor

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inlemelerinin ardından başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler! 87 gemi 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar katılıyor

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere Çanakkale'ye geldi.

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'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler! 87 gemi 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar katılıyor

Helikopterle Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e inen Akar ve Komutanlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı'ndan tatbikata ilişkin brifing aldı.

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'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler! 87 gemi 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar katılıyor

Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruçreis'e gelmesiyle Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başlamış oldu.

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'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler! 87 gemi 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar katılıyor

Başkan Erdoğan da tatbikata video konferans yöntemiyle bağlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bu önemli tatbikatına katılan personele hitap etti.

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