'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler! 87 gemi 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar katılıyor

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inlemelerinin ardından başladı. "Mavi Vatan Tatbikatı" yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriliyor. 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ı korumak için düzenlenen tatbikata 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar da katılıyor.