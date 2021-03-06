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Haberler Galeri Normalleşme tarifesi: Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir'de servis ücretleri kaç TL?

Normalleşme tarifesi: Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir'de servis ücretleri kaç TL?

Son dakika... Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretleri ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Normalleşme dönemine geçen Türkiye'de yüz yüze eğitim de başladı. Haftada iki gün okula gidecen öğrenciler ve velileri servis ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir'de servis ücretleri kaç TL? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 13:11
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Normalleşme tarifesi: Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir'de servis ücretleri kaç TL?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servislerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ücretleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen öğrenciler için yüz yüze eğitim süreci başladı. 'Yerinde karar' uygulaması ile il bazında bazı sınıflarda başlayan yüz yüze eğitimin ardından gözler servis ücretlerine çevrilmişti. Peki, okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir'de servis ücretleri kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Normalleşme tarifesi: Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir'de servis ücretleri kaç TL?

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul'da 2020-2021 eğitim öğretim döneminde uygulanacak servis ücretleri şu şekilde:

* 0-1 kilometre 243 lira
* 1-3 kilometre 266 TL
* 3-5 kilometre 289 lira
* 5-7 kilometre 300 TL
* 7-9 kilometre 317 lira
* 9-11 kilometre 367 TL
* 11-13 kilometre 422 lira
* 13-15 kilometre 444 TL
* 15-17 kilometre 478 lira
* 17-19 kilometre 506 TL
* 19-21 kilometre 539 lira
* 21-23 kilometre 561 TL
* 23-25 kilometre 583 TL

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Normalleşme tarifesi: Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir'de servis ücretleri kaç TL?

ANKARA'DA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ankara'da 2020-2021 eğitim öğretim döneminde uygulanacak servis ücretleri şu şekilde:

* 0-3 kilometre 253 lira,
* 3-6 kilometre 280 lira
* 6-10 kilometre 325 lira,
* 10-15 kilometre 378 lira

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Normalleşme tarifesi: Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir'de servis ücretleri kaç TL?

İZMİR'DE SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İzmir'de 2020-2021 eğitim öğretim döneminde uygulanacak servis ücretleri şu şekilde:

* 0-3 kilometre 250 lira
* 0-6 kilometre 306 lira
* 0-10 kilometre 325 lira
* 0-15 kilometre 385 lira
* 0-20 kilometre 462 lira
* 0-25 kilometre 518 lira
* 0-30 kilometre 568 lira
* 0-35 kilometre 593 lira
* 0-40 kilometre 631 lira

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Normalleşme tarifesi: Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir'de servis ücretleri kaç TL?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİNDE "KADEMELİ NORMALLEŞME TARİFESİ" UYGULANACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarından olumsuz etkilenen servisçiler, okullarda yüz yüze eğitime başlanmasıyla velilerden gelecek talebe odaklanırken, Ankara, İstanbul ve İzmir'de servis ücretlerinin "kademeli normalleşme tarifesi"ne göre alınması kararlaştırıldı.

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