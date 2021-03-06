Normalleşme tarifesi: Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir'de servis ücretleri kaç TL?

Son dakika... Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretleri ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Normalleşme dönemine geçen Türkiye'de yüz yüze eğitim de başladı. Haftada iki gün okula gidecen öğrenciler ve velileri servis ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir'de servis ücretleri kaç TL? İşte cevaplar...