20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...

Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...

"Yarın hangi okullar tatil olacak?" sorusu binlerce öğrenci ve öğretmen tarafından merak konusu oluyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi derinden sarsan depremler nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilmişti. Bugün, 71 tüm okullar açıldı, bazıları ise olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil oldu. Son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, deprem bölgesinde okulların açılış tarihi hakkında bilgi verdi. İşte, il il tatil olan okullar listesi...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:44
  • 1
  • 14
Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...

"Okullar hangi illerde tatil oldu?" sorusu binlerce öğrenci ve öğretmen tarafından gündeme getirildi. 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan pek çok ili derinden sarsan depremler ve iklim şartları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi. Bugün itibarıyla bazı okullar açıldı bazıları ise kar yağışı nedeniyle tatil oldu. İşte, il il tatil olan okullar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat Pazartesi günü olmak üzere Artvin merkez ve Borçka Murgul, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle (20 Şubat 2023 Pazartesi) ara verildiği ifade edildi.

  • 3
  • 14
Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...

ARTVİN'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATIL EDİLDİ?

Artvin merkez, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi.

  • 4
  • 14
Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...

ARTVİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

  • 5
  • 14
Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...

Yanı sıra ilçelerde görev yapan engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da 20 Şubat günü idari izinli sayılacak.