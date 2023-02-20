Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...

"Okullar hangi illerde tatil oldu?" sorusu binlerce öğrenci ve öğretmen tarafından gündeme getirildi. 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan pek çok ili derinden sarsan depremler ve iklim şartları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi. Bugün itibarıyla bazı okullar açıldı bazıları ise kar yağışı nedeniyle tatil oldu. İşte, il il tatil olan okullar...