20 Şubat 2023, Pazartesi
Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...
"Yarın hangi okullar tatil olacak?" sorusu binlerce öğrenci ve öğretmen tarafından merak konusu oluyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi derinden sarsan depremler nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilmişti. Bugün, 71 tüm okullar açıldı, bazıları ise olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil oldu. Son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, deprem bölgesinde okulların açılış tarihi hakkında bilgi verdi. İşte, il il tatil olan okullar listesi...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:44
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