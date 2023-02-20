HaberlerGaleri20-28 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi başvuru şartları
20-28 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi başvuru şartları
İŞKUR'dan iş sahibi olmak isteyenlere müjde geldi. Milyonlarca vatandaşa iş olanağı sağlayan Türkiye İş Kurumu, 20-28 Şubat yeni iş ilanlarını güncelledi. İnternet sitesi üzerinden ilanları yayımlayan İŞKUR personel alımı ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. Peki İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte, 2023 güncel iş ilanları ve başvurular hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:26Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:27