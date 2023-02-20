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Haberler Galeri 20-28 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi başvuru şartları

20-28 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi başvuru şartları

İŞKUR'dan iş sahibi olmak isteyenlere müjde geldi. Milyonlarca vatandaşa iş olanağı sağlayan Türkiye İş Kurumu, 20-28 Şubat yeni iş ilanlarını güncelledi. İnternet sitesi üzerinden ilanları yayımlayan İŞKUR personel alımı ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. Peki İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte, 2023 güncel iş ilanları ve başvurular hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:27
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20-28 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi başvuru şartları

İŞKUR tarafından yayımlanan açık iş ilanları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Türkiye İş Kurumu'nun en az lise mezunu personel alımları devam ediyor. Başvuruda bulunma isteyenler detayları araştırıyor. İŞKUR Şubat ayı iş ilanlarını güncelledi. Peki, İŞKUR başvuruları nereden nasıl yapılır? İşte, 20-28 Şubat ilan listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20-28 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi başvuru şartları

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

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20-28 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi başvuru şartları

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur.

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20-28 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi başvuru şartları

Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.. Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.. İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek..

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20-28 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi başvuru şartları

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi (şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.