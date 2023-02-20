20-28 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi başvuru şartları

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur.