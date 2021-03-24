Yarın hangi illerde okullar tatil? 25 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hava durumuna göre yağışlı havanın bugün başkenti etkisi altına alması beklenirken gözler konuyla ilgili olarak yetkili isimlerden gelecek açıklamaya çevrildi. Veliler ve öğrenciler valilik tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, yarın hangi illerde okullar tatil? 25 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik...