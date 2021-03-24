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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yarın hangi illerde okullar tatil? 25 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik... Yarın hangi illerde okullar tatil? 25 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik...
25 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının yurda giriş yapmasının ardından kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bilindiği üzere salgın sürecinde belirli illerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmişti. Veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. İşte, yarın hangi illerde okullar tatil? 25 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 22:51 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 22:51
Yarın hangi illerde okullar tatil? 25 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hava durumuna göre yağışlı havanın bugün başkenti etkisi altına alması beklenirken gözler konuyla ilgili olarak yetkili isimlerden gelecek açıklamaya çevrildi. Veliler ve öğrenciler valilik tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, yarın hangi illerde okullar tatil? 25 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik...
GALERİ DEVAM EDİYOR ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama bulunmazken Ankara'da hava durumu şöyle;
Bölge geneli çok bulutlu aralıklı yağışlı, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-9 derece) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette,zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. İSTANBUL'A KAR SÜRPRİZİ
İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar sabah saatlerinde etkisini artırdı.İstanbul Mart ayında kar sürprizi yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor.