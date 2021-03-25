ÖSYM son dakika: YKS ve LGS ertelendi mi, iptal mi? YKS ne zaman yapılacak? Öğrencilerin gözü orada...

LGS VE YKS İPTAL EDİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sınavı 06 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. 8. sınıf öğrencileri sözel ve sayısal alan olmak üzere 2( iki) oturuma katılacak.

ÖSYM tarafından duyurulan tarihlere göre üç oturum şeklinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS);

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran,

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran,

Yabancı Dil Testi (AYT) 17 Haziran (öğleden sonra) gerçekleştirilecek.