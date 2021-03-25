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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: YKS ve LGS ertelendi mi, iptal mi? YKS ne zaman yapılacak? Öğrencilerin gözü orada... ÖSYM son dakika: YKS ve LGS ertelendi mi, iptal mi? YKS ne zaman yapılacak? Öğrencilerin gözü orada...
YKS ve LGS ertelendi mi, iptal mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise ve ortaokul sınavlarının ertelenmesine yönelik açıklamalar geldi. Hal böyle olunca üniversite ve liseye geçiş sınavında değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları sınavı başvuru kılavuzunda sınav tarihlerinin değişmesine yönelik ibare ekledi. Öğrenciler ve veliler gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, YKS ve LGS ertelendi mi, iptal mi? YKS ne zaman yapılacak? Öğrencilerin gözü orada...
Giriş Tarihi: 25.03.2021 19:01 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 19:01
YKS ve LGS ertelendi mi, iptal mi? YKS ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara her yıl katılım oldukça yoğun oluyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 1 milyon 472 bin, üniversite sınavına ise 2 milyon 296 bin aday katıldı. Ortaokul ve lise sınavlarının ertelenmesinin ardından gelecek açıklamalar bekleniyor. Üniversite ve liseye geçiş sınavları için erteleme kararının alınıp alınmayacağı merak ediliyor. İşte, YKS ve LGS ertelendi mi, iptal mi? YKS ne zaman yapılacak? Öğrencilerin gözü orada...
GALERİ DEVAM EDİYOR LGS VE YKS İPTAL EDİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sınavı 06 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. 8. sınıf öğrencileri sözel ve sayısal alan olmak üzere 2( iki) oturuma katılacak.
ÖSYM tarafından duyurulan tarihlere göre üç oturum şeklinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS);
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran,
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran,
Yabancı Dil Testi (AYT) 17 Haziran (öğleden sonra) gerçekleştirilecek.
Şuan için sınavların ertelenmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmazken ÖSYM YKS başvuru kılavuzunda " Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' ibaresi yer aldı.
Liselere Geçiş Sınavının yapılmasına 73, Yükseköğretim Kurumları sınavlarının düzenlenmesine ise 93 gün var. Koronavirüs hakkında alanında uzman isimlerin yaptığı açıklamalar dikkate alındığında virüsün yaz aylarında etkisi kış aylarıyla kıyaslandığında daha az oluyor. Sınavların ertelenmesiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmazken Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM sınav gününe kadar yapılan değerlendirmeleri dikkate alarak son kararı verecek.
2020 SINAV TAKVİMİ DEĞİŞMİŞTİ!
2020 yılının başında ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre üniversite sınavı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecekti. Pandemi döneminin yaşanmasının ardından ÖSYM sınavların öne çekilerek 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi kararını aldı. MEB ise 2020 yılında yapılacak merkezi sınavın öğrencilerin kendi okullarında yapılması kararını alarak sınavın 20 Haziran'da düzenlemişti.