MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınav yerleri için kritik tarih için gelecek son dakika açıklamaları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 MSÜ sınavı için başvurular bilindiği üzere 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. MSÜ sınavının ertelenip ertelenmeyeceği ise merak edilen diğer konu oluyor. İşte, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınav yerleri için kritik tarih...