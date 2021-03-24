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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınav yerleri için kritik tarih... MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınav yerleri için kritik tarih...
MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27 Ocak - 23 Şubat tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların ardından belirli zamanın geçmesi nedeniyle gözler ÖSYM tarafından gelecek son dakikasına çevrildi. İşte, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınav yerleri için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 22:11 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 22:11
MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınav yerleri için kritik tarih için gelecek son dakika açıklamaları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 MSÜ sınavı için başvurular bilindiği üzere 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. MSÜ sınavının ertelenip ertelenmeyeceği ise merak edilen diğer konu oluyor. İşte, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınav yerleri için kritik tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
MSÜ sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
MSÜ 2021 SINAVI NE ZAMAN?
MSÜ 2021 sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak sınavda adaylara 135 dakika (İki saat 15 dakika) süre tanınanacak.
MSÜ SINAVI KAPSAMI
MSÜ sınavı kapsamında adaylara Türkçe ve Matematik derslerinden 40'ar soru Sosyal Bilimler dersi kapsamında Tarih'ten 5, Coğrafya'dan 5, Felsefe'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri'nden 5 soru olmak üzere toplamda 20 soru, Fen Bilimleri kapsamın Fizik'ten 7 Kimya'dan 7 ve son olarak Biyoloji'den 6 soru olmak üzere toplamda 20 soru yöneltilecek
MSÜ SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.),
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.