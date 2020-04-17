Hafta sonu açık olan yerler: 18 Nisan'da bakkallar, marketler, kargolar, sucular çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında hafta sonu açık olan yerler neresi? Bakkallar, marketler, kargolar, sucular çalışıyor mu? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Bu kapsamda, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar belli oldu. Peki, hafta sonu açık olan yerler neresi? 18 Nisan'da bakkallar, kargolar, sucular çalışıyor mu? Marketler açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 17.04.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 17:38
Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler neresi? 17 Nisan Cuma günü 24.00 ila 19 Nisan Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı, 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırlarında uygulanacak. İçişleri Bakanlığından hafta sonu 31 ildeki sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu kapsamda hafta sonu açık olacak yerler belli oldu. Peki, Hafta sonu açık olan yerler neresi? 18 Nisan'da bakkallar, kargolar, sucular çalışıyor mu? Marketler açık mı, kapalı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
HAFTA SONU AÇIK OLAN YERLER
Genelgeye göre açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:
"- Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek) ile bunların sadece ekmek satan bayileri,
- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım, rehabilitasyon ve acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek birimleri ve benzerleri),
- Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu, varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek),
- Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi),
- PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,
- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
- Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,