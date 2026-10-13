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Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Evlerden sokaklara kadar hayatımızı çevreleyen kameraların yabancı istihbarat servisleri tarafından nasıl birer gözetleme ve saldırı aracına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin "Görüntülü Kameralar Her Yerde - Ve Şimdi Savaş İçin Hackleniyorlar" başlıklı araştırması, dijital mahremiyetimizin nasıl birer askeri istihbarat silahı yapıldığını gözler önüne serdi. MOSSAD'ın sokak kameralarıyla suikast düzenlediği, araç içi sistemlerden ortam dinlemesi yaptığı ve Fransa'da süpermarketlerin hedef alındığı siber kaos dalgası, İstanbul'da milyonlarca vatandaşın verisini yabancı servislerle paylaşan "İBB Casusluk Çetesini" yeniden akıllara getirdi.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 1

Hayatımızı dört bir yandan saran kameraların, asıl kullanım amacı dışına çıkılarak anlık olarak izlenmemize olanak sağlayan birer istihbarat aracı haline dönüştüğü ortaya çıktı. Günümüzde kameralar özellikle bebek odaları, apartman girişleri, ofisler, okul koridorları ya da kafeterya gibi mekanlara konuluyor.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 2

Amaç güvenlik oluyor. Ancak ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin "Görüntülü Kameralar Her Yerde - Ve Şimdi Savaş İçin Hackleniyorlar" başlıklı haberi, bu kameralarla ilgili büyük bir riske dikkat çekiyor. Haberde, günlük hayatımızda önemli bir yeri kaplayan bu teknolojik aletlerin arka planında nasıl yabancı devletlere istihbarat sağlayan bir araca dönüştüğü ele alındı.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 3

1.2 MİLYAR KAMERA VAR
- WSJ'nin haberine göre dünya genelinde internete bağlı olarak çalışan 1.2 milyar görüntülü kamera bulunuyor. Korsanlar ya da devletlerin istihbarat servisleri bu kameralara dışarıdan erişim sağlayabiliyor.
- Bu sayede kameranın görüş açısındaki bölgeleri uzaktan gözlemekle kalmıyorlar aynı zamanda kameranın bağlı olduğu internet ağı üzerinde o ev ya da iş erindeki bütün diğer cihazlara da erişim sağlayabiliyorlar.
- Yabancı devletler bu sivil kameralardan elde ettikleri görüntüleri savaş esnasında saldırı amacıyla kullanıyor.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 4

- Haberde söz konusu tekniğin günümüzde birçok farklı aktif savaş-çatışma cephesinde kullanıldığı belirtildi.
- 28 Şubat 2026'da İsrail, İran'daki sokak ve trafik kameralarına sızarak ülkenin eski dini lideri Hamaney'e suikast düzenledi.
- İranlı hacker grupları, İsrail genelinde 250'den fazla kameraya sızdı. Bunlardan biri Lübnan sınırındaki bir çiftçinin tavuklarına baktığı kümes kamerasıydı. İran ordusu, bu kameradan elde ettiği aktif görüntü ile Lübnan sınırındaki işgalci İsrail ordusuna saldırı düzenledi.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 5

- Rusya'nın 2022'den bu yana süren Ukrayna saldırılarında şimdiye kadar en az 40 bin kameraya sızdığı tahmin ediliyor.
- Ukraynalı hackerlar da Moskova'daki apartman kameralarına sızıyor ve Rus komutanlara suikast için istihbarat topluyor.
-2022'de Ukrayna ordusu Rusya'nın ihlal ettiği Kırım'daki kameralara sızarak Ruslara ait helikopterlere saldırı düzenledi.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 6

YAPAY ZEKA KOLAYLAŞTIRDI
- Uzmanlara göre hacker ve yabancı devletlerin kameralara sızmalarının artmasının arkasında yapay zekâ etkisi de bulunuyor
- Hackerların yapay zeka ile kolay şifreleri kırabildiği ve çok fazla sayıda şifre denemesi yapabildiği düşünülüyor.
- Yapay zeka görüntülerin çok daha hızlı analiz edilmesini sağlıyor.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 7

FRANSA'DA MARKET DOLAPLARINI HACKLEDİLER
Fransa'da dün en az 150 süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırının hedefi oldu. Sisteme uzaktan müdahale eden bilgisayar korsanları, dolaplardaki taze ve dondurulmuş ürünlerin bozulmasına yol açarak milyonlarca euroluk zarara neden oldu. Bazı mağazalarda sıcaklıkların uzaktan değiştirildiği, bunun da taze ve dondurulmuş ürün stoklarının bozulmasına yol açtığı belirtildi. Cooperative U Grubunun Üst Yöneticisi Dominique Schelcher, soğutma tesislerinin siber saldırıya uğradığını doğruladı.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 8

MOSSAD ARABALARA SIZIYOR
İsrail gazetesi Haaretz, geçen şubat ayında yayınladığı bir haberde önemli bir detayı ortaya çıkarmıştı. İsrailli firmaların "CARINT" adı verilen araçlardan istihbarat toplama teknolojisi geliştirdiği ve bu yöntemle casusluk faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Habere göre, araç istihbaratı alanındaki en dikkati çekici aktörlerden biri olan Toka firmasının araçların multimedya sistemlerine sızarak ortam dinlemesi yapabilen teknolojiler geliştirdiği ve siber istihbaratın devletlerin üst kademelerindeki isimlerce yapıldığı belirtiliyor.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 9

YAZILIMI GÜNCELLEYİN, ŞİFRE DEĞİŞTİRİN
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesindeki habere göre görüntülü kameraları daha güvenli hale getirmek için yapılması gerekenler şunlar: İyi bir markayı tercih etmek, yazılım güncellemesini düzenli şekilde yapmak ve kırılması zor şifre kullanmak.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 10

İTALYA'DA ULUSAL GÜVENLİK İSYANI
Sabah'ın haberine göre İtalya'da çok sayıda arabaya, araç içi güvenlik hizmeti sunan bir markanın İsrail merkezli olması nedeniyle aylardır tartışmalar yaşanıyor. Şirketin İtalya'nın ürettiği arabaları GPS sistemleri ile anbean takip edebildiği dile getiriliyor.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 11

BEBEK TELSİZİNDEN ROBOT SÜPÜRGELERE
WALL Street Journal'ın haberinde, 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da yaşayan Ondrej Svoboda'nın evindeki bebek telsizinin hacklendiği olay hatırlatıldı. Geçtiğimiz aylarda ise Çinli sivil dron üreticisi DJI'ın ürettiği robot süpürgesini oyun kumandasıyla kontrol etmek için uygulama geliştiren bir yazılım mühendisi, güvenlik açığı nedeniyle binlerce kullanıcının kamera görüntülerine ve cihaz bilgilerine yanlışlıkla erişim sağlamıştı.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 12

İMAMOĞLU'NUN CASUSLUK TİMİNİ AKILLARA GETİRDİ
Kamuoyunda "İBB Casusluk Davası" olarak bilinen dava dosyasıyla, milyonlarca vatandaşın bilgilerinin dijital platformda satışa çıkarıldığı saptanmıştı. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan ve TELE1 kanalının kurucusu Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün isimli şüpheliler hakkında "siyasal veya askeri casusluk" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara... 13

"Jüpiter 18" kod adını kullanan Hüseyin Gün aracılığıyla, İstanbul'da 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkenin istihbaratına sızdırıldığı ve bilgilerin "Dark Web" üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. "İBB Hanem" isimli alt uygulamada ise 11 milyon 360 bin 412 kişinin sandık verilerinin işlendiği ve yine program dışına sızdırıldığı belirlenmişti.

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