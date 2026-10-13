Küresel çetelerin dijital tuzağı deşifre oldu: Kameralarda casusluk tehlikesi! Bebek telsizinden araçlara...

Evlerden sokaklara kadar hayatımızı çevreleyen kameraların yabancı istihbarat servisleri tarafından nasıl birer gözetleme ve saldırı aracına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin "Görüntülü Kameralar Her Yerde - Ve Şimdi Savaş İçin Hackleniyorlar" başlıklı araştırması, dijital mahremiyetimizin nasıl birer askeri istihbarat silahı yapıldığını gözler önüne serdi. MOSSAD'ın sokak kameralarıyla suikast düzenlediği, araç içi sistemlerden ortam dinlemesi yaptığı ve Fransa'da süpermarketlerin hedef alındığı siber kaos dalgası, İstanbul'da milyonlarca vatandaşın verisini yabancı servislerle paylaşan "İBB Casusluk Çetesini" yeniden akıllara getirdi.

Hayatımızı dört bir yandan saran kameraların, asıl kullanım amacı dışına çıkılarak anlık olarak izlenmemize olanak sağlayan birer istihbarat aracı haline dönüştüğü ortaya çıktı. Günümüzde kameralar özellikle bebek odaları, apartman girişleri, ofisler, okul koridorları ya da kafeterya gibi mekanlara konuluyor.

Amaç güvenlik oluyor. Ancak ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin "Görüntülü Kameralar Her Yerde - Ve Şimdi Savaş İçin Hackleniyorlar" başlıklı haberi, bu kameralarla ilgili büyük bir riske dikkat çekiyor. Haberde, günlük hayatımızda önemli bir yeri kaplayan bu teknolojik aletlerin arka planında nasıl yabancı devletlere istihbarat sağlayan bir araca dönüştüğü ele alındı.

1.2 MİLYAR KAMERA VAR

- WSJ'nin haberine göre dünya genelinde internete bağlı olarak çalışan 1.2 milyar görüntülü kamera bulunuyor. Korsanlar ya da devletlerin istihbarat servisleri bu kameralara dışarıdan erişim sağlayabiliyor.

- Bu sayede kameranın görüş açısındaki bölgeleri uzaktan gözlemekle kalmıyorlar aynı zamanda kameranın bağlı olduğu internet ağı üzerinde o ev ya da iş erindeki bütün diğer cihazlara da erişim sağlayabiliyorlar.

- Yabancı devletler bu sivil kameralardan elde ettikleri görüntüleri savaş esnasında saldırı amacıyla kullanıyor.

- Haberde söz konusu tekniğin günümüzde birçok farklı aktif savaş-çatışma cephesinde kullanıldığı belirtildi.

- 28 Şubat 2026'da İsrail, İran'daki sokak ve trafik kameralarına sızarak ülkenin eski dini lideri Hamaney'e suikast düzenledi.

- İranlı hacker grupları, İsrail genelinde 250'den fazla kameraya sızdı. Bunlardan biri Lübnan sınırındaki bir çiftçinin tavuklarına baktığı kümes kamerasıydı. İran ordusu, bu kameradan elde ettiği aktif görüntü ile Lübnan sınırındaki işgalci İsrail ordusuna saldırı düzenledi.

