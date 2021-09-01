Yargıtay üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti! Çelenk bırakıldı saygı duruşunda bulunuldu! İşte dikkat çeken kareler

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk, bir buçuk asrı aşan geçmişi ile devletimizin temel taşlarından biri olan Yargıtayın mensupları olarak manevi huzurundayız. İfa ettiğimiz vazifenin içinde yaşadığımız toplum için yaşamsal önemi, bizi özverili çalışmaya yönelten en önemli etkendir. Yargıtay, devlet ve toplum hayatında üstlendiği önemli rolün farkında olarak, dünyadaki en yüksek adalet standartlarını uygulamanın azim ve kararlılığı içindedir.