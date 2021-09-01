01 Eylül 2021, Çarşamba
Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti! Çelenk bırakıldı saygı duruşunda bulunuldu! İşte dikkat çeken kareler
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, 2021-2022 Adli Yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Giriş Tarihi: 01.09.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 12:33
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