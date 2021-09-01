01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti! Çelenk bırakıldı saygı duruşunda bulunuldu! İşte dikkat çeken kareler

Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti! Çelenk bırakıldı saygı duruşunda bulunuldu! İşte dikkat çeken kareler

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, 2021-2022 Adli Yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Giriş Tarihi: 01.09.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 12:33
  • 1
  • 22
Yargıtay üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti! Çelenk bırakıldı saygı duruşunda bulunuldu! İşte dikkat çeken kareler

2021-2022 Adli Yıl açılışı dolayısıyla Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Yargıtay üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti! Çelenk bırakıldı saygı duruşunda bulunuldu! İşte dikkat çeken kareler

Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

  • 3
  • 22
Yargıtay üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti! Çelenk bırakıldı saygı duruşunda bulunuldu! İşte dikkat çeken kareler

Başkan Akarca'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

  • 4
  • 22
Yargıtay üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti! Çelenk bırakıldı saygı duruşunda bulunuldu! İşte dikkat çeken kareler

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Akarca, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Mehmet Akarca, deftere şunları yazdı:

  • 5
  • 22
Yargıtay üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti! Çelenk bırakıldı saygı duruşunda bulunuldu! İşte dikkat çeken kareler

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk, bir buçuk asrı aşan geçmişi ile devletimizin temel taşlarından biri olan Yargıtayın mensupları olarak manevi huzurundayız. İfa ettiğimiz vazifenin içinde yaşadığımız toplum için yaşamsal önemi, bizi özverili çalışmaya yönelten en önemli etkendir. Yargıtay, devlet ve toplum hayatında üstlendiği önemli rolün farkında olarak, dünyadaki en yüksek adalet standartlarını uygulamanın azim ve kararlılığı içindedir.