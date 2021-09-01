01 Eylül 2021, Çarşamba
Bekçi alımı için detaylar: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...
Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı 2021 yılı içinde alım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. EGM ve Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamalar neticesinde yeni dönem takvimi belli olacak. Mahalle ve çarşu güvenliğini sağlayan bekçilerin zamlı maaşlarıda merak edilen başka unsur oluyor. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...
Giriş Tarihi: 01.09.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 12:31
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9