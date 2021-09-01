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Haberler Galeri Bekçi alımı için detaylar: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...

Bekçi alımı için detaylar: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı 2021 yılı içinde alım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. EGM ve Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamalar neticesinde yeni dönem takvimi belli olacak. Mahalle ve çarşu güvenliğini sağlayan bekçilerin zamlı maaşlarıda merak edilen başka unsur oluyor. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 12:31
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Bekçi alımı için detaylar: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Belirli aralıklarla yapılan bekçi alımları için gelecek açıklamalar bekleniyor. EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alım için detayları belirten son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Adaylar başvuru şartları ve maaş detaylarını da merak ediyor. İşte, jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için detaylar: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Ağustos ayına girilmesiyle bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Bekçi alımı için detaylar: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

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Bekçi alımı için detaylar: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Bekçi alımı için detaylar: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,