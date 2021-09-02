02 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?

MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?

2021-2022 ara tatil, yarıyıl tatili, karne günleri ne zaman? MEB takvimi 2021 yılı için araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci ve veliler için yeni eğitim öğretim yılı heyecanı başlıyor. Ders zilinin 6 Eylül'de çalmasıyla birlikte öğrenciler uzun süre sonra yüz yüze eğitim alabilecek. Kendilerini yeni eğitim öğretim yılına göre ayarlamak isteyenler; ara tatil, yarıyıl tatili, sömestr, karne günleri ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. İşte; 2021-2022 MEB takvimi!

Giriş Tarihi: 02.09.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 12:19
  • 1
  • 13
MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili sömestr, karne günleri ne zaman?

2021-2022 MEB takvimi açıklandı! Detaylı MEB takvimine göre 2021 ara tatil, yarıyıl tatili, sömestr, karne günleri ne zaman sorusu yanıt buldu. Milyonlarca öğrenci için yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor. Öğrenciler okullarda yüz yüze eğitim alacak ve bu yeni dönemde aşı olmayan öğretmenlere de PCR testi zorunluluğu bulunuyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde tatillerin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki; 2021 2022 ara tatil, yarıyıl tatili, sömestr, karne günleri ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili sömestr, karne günleri ne zaman?

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.

  • 3
  • 13
MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili sömestr, karne günleri ne zaman?

Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

  • 4
  • 13
MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili sömestr, karne günleri ne zaman?

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.

  • 5
  • 13
MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili sömestr, karne günleri ne zaman?

DERS ZİLİ ÇALDI

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki okula uyum eğitimleri 3 gün sürecek.

Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek.