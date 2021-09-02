02 Eylül 2021, Perşembe
MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
2021-2022 ara tatil, yarıyıl tatili, karne günleri ne zaman? MEB takvimi 2021 yılı için araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci ve veliler için yeni eğitim öğretim yılı heyecanı başlıyor. Ders zilinin 6 Eylül'de çalmasıyla birlikte öğrenciler uzun süre sonra yüz yüze eğitim alabilecek. Kendilerini yeni eğitim öğretim yılına göre ayarlamak isteyenler; ara tatil, yarıyıl tatili, sömestr, karne günleri ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. İşte; 2021-2022 MEB takvimi!
Giriş Tarihi: 02.09.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 12:19
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MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
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MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
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MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
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MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
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MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?