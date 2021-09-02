MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?

2021-2022 MEB takvimi açıklandı! Detaylı MEB takvimine göre 2021 ara tatil, yarıyıl tatili, sömestr, karne günleri ne zaman sorusu yanıt buldu. Milyonlarca öğrenci için yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor. Öğrenciler okullarda yüz yüze eğitim alacak ve bu yeni dönemde aşı olmayan öğretmenlere de PCR testi zorunluluğu bulunuyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde tatillerin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki; 2021 2022 ara tatil, yarıyıl tatili, sömestr, karne günleri ne zaman?