Yaptıkları yapacaklarının teminatı! Ekonomi konusunda müjdelerin devamı gelecek! İşte AK Parti'nin seçim vaatleri...

Türkiye artık adım adım seçimlere doğru yaklaşırken AK Parti'de özellikle ekonomi alanında verdiği vaatlerle adından fazlasıyla söz ettiriyor. Başkan Erdoğan'ın gencinden yaşlısına, memurundan ev hanımına kadar çok kapsamlı vaatleri büyük bir ilgiyle takip edilirken bugüne kadar olduğu gibi verilen sözler tutulacak. Ayrıca özellikle ekonomi alanında seçimlerden sonra da müjdeler gelmeye devam edecek. İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik vaatleri...