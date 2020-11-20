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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | Son kısıtlamalar neler? Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? 20 Kasım sokağa çıkma yasağı bugün var mı? SON DAKİKA | Son kısıtlamalar neler? Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? 20 Kasım sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Son dakika haberi... Türkiye'de artan vaka sayısı nedeniyle bir takım kısıtlamalar getirildi. Salgının önüne geçmek adına alınan yeni kararların ne zaman uygulamaya geçeceği merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanlardaki saat sınırlamalarının ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelge ile detaylar açıklandı. Peki, son kısıtlamalar neler? Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? 20 Kasım sokağa çıkma yasağı bugün var mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 12:45
Son dakika... Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Türkiye'de alınan yeni koronavirüs tedbirlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yayımlanan genelge ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Kısıtlama kararlarının ardından vatandaşların merakla araştırdığı yasakların detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, son kısıtlamalar neler? Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? 20 Kasım sokağa çıkma yasağı bugün var mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BUGÜN VAR MI?
İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 18 Kasım tarihli genelgeye göre, yeni tedbirler 20 Kasım Cuma (bugün) saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
BUGÜN HANGİ MEKANLAR KAPANACAK?
20 Kasım itibarıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde açık olacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.