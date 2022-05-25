25 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis tayinleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yurt genelinde birçok polis memurunun yakından takip ettiği tayinler hakkında meraklı bekleyiş devam ediyor. Polis tayinleri için başvuru yapan memurlar, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2022 12:33
  • 1
  • 13
EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

Polis tayin atama sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, tayin için başvuru yapan polis memurlarının gündeminde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek tayin atama sonuçları hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, bu yıla ilişkin polis tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Her yıl Mayıs-Haziran döneminde yapılan tayinlerin, bu yıl da aynı tarihlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.

  • 3
  • 13
EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

  • 4
  • 13
EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

  • 5
  • 13
EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

EMNİYET'TEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Mart ayında yapılan düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki değişikliklerle personelin, öğretim gören çocuğu olması durumunda, ipka taleplerinin kabul edilmesinin düzenlendiğini duyurdu.