25 Mayıs 2022, Çarşamba
EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...
Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis tayinleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yurt genelinde birçok polis memurunun yakından takip ettiği tayinler hakkında meraklı bekleyiş devam ediyor. Polis tayinleri için başvuru yapan memurlar, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.05.2022 12:33
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