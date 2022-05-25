EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, bu yıla ilişkin polis tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Her yıl Mayıs-Haziran döneminde yapılan tayinlerin, bu yıl da aynı tarihlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.