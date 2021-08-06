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Haberler Galeri Yangınla mücadelede 11. gün | Bakan Pakdemirli duyurdu: 209'u kontrol altında! İşte dakika dakika son durum

Yangınla mücadelede 11. gün | Bakan Pakdemirli duyurdu: 209'u kontrol altında! İşte dakika dakika son durum

28 Temmuz'da başta Manavgat olmak üzere pek çok ilde meydana gelen yangınlarla mücadele devam ediyor. Marmaris'te yangın kısmen kontrol altına alınırken Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, 214 orman yangınından 202'sinin kontrol altına alındığını ifade etti. Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." dedi. Başkan Erdoğan'ın ardından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 ilde 13 yangının devam ettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 06.08.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 07.08.2021 00:33
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Yangınla mücadele 10. gün | İletişim Başkanlığı açıkladı: 196'sı kontrol altında! İşte dakika dakika son durum
Yangınla mücadele 10. gün | İletişim Başkanlığı açıkladı: 196’sı kontrol altında! İşte dakika dakika son durum

Türkiye günlerdir çıkan yangınlarla canla başla mücadele ediyor. Gelen son haberlere göre Marmaris'te yangın kısmen kontrol altına alınırken Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi. İşte yangınlarla mücadelede dakika dakika tüm gelişmeler...

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

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Yangınla mücadelede 11. gün | Bakan Pakdemirli duyurdu: 209’u kontrol altında! İşte dakika dakika son durum

00.17: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son durumu açıkladı. Bakan Pakdemirli, ''5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı.'' ifadelerini kullandı.

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Yangınla mücadelede 11. gün | Bakan Pakdemirli duyurdu: 209’u kontrol altında! İşte dakika dakika son durum

DEVAM EDEN YANGINLARDA SON DURUM

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Yangınla mücadelede 10. gün | Başkan Erdoğan açıkladı: 202'si kontrol altında! İşte dakika dakika son durum
Yangınla mücadelede 10. gün | Başkan Erdoğan açıkladı: 202’si kontrol altında! İşte dakika dakika son durum

22.50: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, 214 orman yangınından 202'sinin kontrol altına alındığını ifade etti. Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." dedi.

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Yangınla mücadelede 10. gün | Başkan Erdoğan açıkladı: 202'si kontrol altında! İşte dakika dakika son durum
Yangınla mücadelede 10. gün | Başkan Erdoğan açıkladı: 202’si kontrol altında! İşte dakika dakika son durum

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarının, karadan ve havadan müdahale araçlarının sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." dedi.