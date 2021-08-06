Yangınla mücadelede 11. gün | Bakan Pakdemirli duyurdu: 209'u kontrol altında! İşte dakika dakika son durum

28 Temmuz'da başta Manavgat olmak üzere pek çok ilde meydana gelen yangınlarla mücadele devam ediyor. Marmaris'te yangın kısmen kontrol altına alınırken Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, 214 orman yangınından 202'sinin kontrol altına alındığını ifade etti. Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." dedi. Başkan Erdoğan'ın ardından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 ilde 13 yangının devam ettiğini duyurdu.