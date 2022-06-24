24 Haziran 2022, Cuma
Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular! 10 günlük bebeğiyle Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti
2021'in Ağustos ayında Isparta'da çıkan yangında evleri yanan vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesiyle sevince boğuldu. Yeni evlerine kavuşan vatandaşlar Bakan Kurum'a teşekkür ederken, o kişilerden biri de yeni evleri 2 ay önce teslim edilen ve 10 gün önce dünyaya gözlerini açan bebeğin anne-babasıydı. Ayrıca Bakan Kurum, görme engelli bir vatandaşa da ev müjdesi verdi.
Giriş Tarihi: 24.06.2022 23:01 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 23:03
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