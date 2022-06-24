Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular! 10 günlük bebeğiyle Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti

"HER ZAMAN MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜDÜK"

Bir daha böyle kaza, bela yaşanmaması temennisinde bulunan Kurum, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek yeni evlerinde güle güle oturmalarını temenni etti. Her zaman milletle birlikte yürüdüklerini, nerede bir deprem, yangın olsa milletin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Kurum, vatandaşlara herhangi bir eksikliklerin olup olmadığını sordu. Doğuştan görme engelli Esat Topbaş ev talebinde bulununca, Kurum da Topbaş'a ev yapılacağını bildirdi.