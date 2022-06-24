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Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular! 10 günlük bebeğiyle Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti

2021'in Ağustos ayında Isparta'da çıkan yangında evleri yanan vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesiyle sevince boğuldu. Yeni evlerine kavuşan vatandaşlar Bakan Kurum'a teşekkür ederken, o kişilerden biri de yeni evleri 2 ay önce teslim edilen ve 10 gün önce dünyaya gözlerini açan bebeğin anne-babasıydı. Ayrıca Bakan Kurum, görme engelli bir vatandaşa da ev müjdesi verdi.

Giriş Tarihi: 24.06.2022 23:01 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 23:03
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Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular! 10 günlük bebeğiyle Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde orman yangınında kaybettikleri evleri yeniden yapılarak teslim edilen vatandaşlarla buluşarak "Bizim için en büyük mutluluk sizleri güler yüzlerinizle görmektir." dedi.

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Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular! 10 günlük bebeğiyle Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti

Isparta'da temaslarda bulunan Kurum, merkez Kutlubey Mahallesi Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Çalışması alanında incelemelerde bulundu ve bölgedeki esnafla sohbet etti. Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Damgacı Sokak'a geçen Kurum, pazarcı kadınlardan erik ile kiraz satın alarak onlarla sohbet etti.

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Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular! 10 günlük bebeğiyle Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti

Daha sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret eden Kurum, geçen yıl ağustosta Sütçüler ilçesinin Çandır köyünde çıkan orman yangınında zarar gören evleri yeniden yapılarak teslim edilen ailelerle bir araya geldi. Aileler de evlerinden memnun olduklarını belirterek Bakan Kurum'a teşekkür etti.

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Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular! 10 günlük bebeğiyle Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti

Ailelerin güler yüzünü görmekten mutlu olduklarını ifade eden Kurum, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla afetten hemen sonra Belediyemiz, Valimiz, milletvekillerimiz, sizlerin ne ihtiyacı varsa birlikte giderilmesi noktasında cansiperane, hızlı şekilde çalışma yaptık. Yeni evlerinizi yapmak için inşaatlara başladık. Şimdi sizler yeni evlerde oturuyorsunuz. Bizim için en büyük mutluluk sizleri güler yüzlerinizle görmektir." diye konuştu.

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Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular! 10 günlük bebeğiyle Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti

"HER ZAMAN MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜDÜK"

Bir daha böyle kaza, bela yaşanmaması temennisinde bulunan Kurum, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek yeni evlerinde güle güle oturmalarını temenni etti. Her zaman milletle birlikte yürüdüklerini, nerede bir deprem, yangın olsa milletin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Kurum, vatandaşlara herhangi bir eksikliklerin olup olmadığını sordu. Doğuştan görme engelli Esat Topbaş ev talebinde bulununca, Kurum da Topbaş'a ev yapılacağını bildirdi.