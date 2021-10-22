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Yanardönerlikte zirvenin adı İsmail Saymaz! FETÖ ve PKK yanlısı Atatürk düşmanı

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın mesleki hayatı boyunca yaşadığı U dönüşleri sosyal medyanın gündeminde. Yazdığı birçok haberin yalan olduğu aşikar olan Sözcü yazarı Saymaz'ın paylaşımlarını sizler için derledik. FETÖ yanlısı paylaşımlarıyla dikkat çeken Saymaz'ın Atatürk konusunda yaşadığı dönüşüm de sosyal medya paylaşımlarında en çok öne çıkanlardan biri oldu. Atatürk düşmanlığına varacak kadar paylaşımlarda bulunan Saymaz'ın sonrasında Atatürk'ü desteklediği paylaşımları kafaları karıştırdı. DHKP-C'yi destekleyen fotoğraflar çekilen Saymaz'ın Türkiye'de binlerce insanın ölümünden sorumlu eli kanlı terör örgütü PKK yanlısı paylaşımları da bulunuyor. İşte İsmail Saymaz'ın iki yüzü...

Giriş Tarihi: 22.10.2021 21:37 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 21:57
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Yanardönerlikte zirvenin adı İsmail Saymaz! FETÖ ve PKK yanlısı Atatürk düşmanı

Gazeteci İsmail Saymaz'ın bugüne kadar yaptığı tarihi U dönüşlerini sizler derledik.

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Yanardönerlikte zirvenin adı İsmail Saymaz! FETÖ ve PKK yanlısı Atatürk düşmanı

Saymaz FETÖ'ye ait Kanaltürk kanalına yönelik alınan yaptırım kararını "ifade özgürlüğünün katli" olarak savunmuş ve bu durumu utanç verici olarak bulmuştu.

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Yanardönerlikte zirvenin adı İsmail Saymaz! FETÖ ve PKK yanlısı Atatürk düşmanı
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Yanardönerlikte zirvenin adı İsmail Saymaz! FETÖ ve PKK yanlısı Atatürk düşmanı

Saymaz, FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'na destek vermişti.

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Yanardönerlikte zirvenin adı İsmail Saymaz! FETÖ ve PKK yanlısı Atatürk düşmanı