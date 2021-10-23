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Haberler Galeri EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 94. Dönem kapsamında Özel Güvenlik sınavlarına katılan adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. EGM tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2021 10:29
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EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından her yıl belirli dönemlerde Özel Güvenlik alımları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son olarak 94. Dönem sınavları gerçekleştirildi. 17 Ekim'de sınava katılan adaylar, EGM'den gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

94. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, sınav sonuçları henüz açıklanmadı. EGM takvimine göre, 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

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EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

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EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

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EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

● 18 yaşını doldurmuş olmak.

● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;