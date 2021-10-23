23 Ekim 2021, Cumartesi
EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 94. Dönem kapsamında Özel Güvenlik sınavlarına katılan adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. EGM tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.10.2021 10:29
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