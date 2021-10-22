Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu'ya acı veda

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu, baba ocağı Erzurum'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla düzenlenen törenle defnedildi. Şehidin babası Süleyman Tortumlu, Bakan Soylu'ya "İyi ki şehit babası olmuşum, gururluyum." dedi.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 16:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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