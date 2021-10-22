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Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu'ya acı veda

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu, baba ocağı Erzurum'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla düzenlenen törenle defnedildi. Şehidin babası Süleyman Tortumlu, Bakan Soylu'ya "İyi ki şehit babası olmuşum, gururluyum." dedi.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 16:29
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Eren-7 Operasyonu’nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu’ya acı veda

Şehit Tortumlu'nun, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp askeri cenaze nakil aracına konulan Türk bayrağına sarılı tabutu, Kurtuluş Mahallesi'nde bayraklarla donatılan babaevine getirildi.

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Eren-7 Operasyonu’nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu’ya acı veda

Burada helallik alınması ve dualar okunması sonrası şehidin cenazesi, askerlerce merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirilip omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Burada cuma namazı sonrası düzenlenen törende, şehit Tortumlu'nun öz geçmişi okundu.

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Eren-7 Operasyonu’nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu’ya acı veda

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askeri tören mangasınca katafalktan alınarak vatandaşların tekbirleri ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde top arabasına konuldu.

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Eren-7 Operasyonu’nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu’ya acı veda

Bu sırada Bakan Soylu ve şehidin babası Süleyman Tortumlu, tabutun taşınmasına yardımcı oldu.

Törende Bakan Soylu, Süleyman Tortumlu ve yakınlarına sarılıp taziyelerini iletti.

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Eren-7 Operasyonu’nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu’ya acı veda

Tortumlu, Soylu'ya "İyi ki şehit babası olmuşum, gururluyum." dedi.