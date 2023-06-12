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Lokman Hekim yüzyıllar önce tavsiye etti! "Bu besini tüketen gençleşiyor" Evinizden eksik etmeyin! Her tanesi...

Bu besin tam bir şifa kaynağı! Vücuttaki hücreleri yeniliyor... 'Hekimliğin atası' olarak bilinen Lokman Hekim, 'evinizden eksik etmeyin' diyerek tavsiye etti. Yüzyıllar önce hazırladığı sağlık reçetesi, günümüzde de ilaç niyetine geçerek birçok hastalığın önlenmesine yardımcı oluyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen o besin...

Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:20
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Lokman Hekim yüzyıllar önce tavsiye etti! Bu besini tüketen gençleşiyor Evinizden eksik etmeyin! Her tanesi...

Lokman Hekim'den genç kalmak isteyenlere sağlık reçetesi! Vücuttaki hücreleri baştan aşağı yeniliyor... İçinde barındırdığı antioksidanlar ve salik asit sayesinde yaşlanmanın önüne geçiyor. İşte yüzyıllar öncesine dayanan ve ülkemizde de yetiştirilen şifa kaynağı besin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lokman Hekim yüzyıllar önce tavsiye etti! Bu besini tüketen gençleşiyor Evinizden eksik etmeyin! Her tanesi...

LOKMEN HEKİM TAVSİYESİ! FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Lokman Hekim'in, ''Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur'' diyerek önemini belirttiği bu meyvenin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Özellikle gençleştirme özelliği olan Kızılcık suyunun doğal yöntemlerle hazırlanması tavsiye ediliyor.

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Lokman Hekim yüzyıllar önce tavsiye etti! Bu besini tüketen gençleşiyor Evinizden eksik etmeyin! Her tanesi...

KIZILCIK FAYDALARI!

-Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur yüksek tansiyonu önler. Bu iki özelliği ile de kalp ve damar hastalılarına yakalanma riskini azaltır.

-Kalp ve damar hastaları, felç ve kalp krizi geçirenlerin iyileşme sürecini hızlandırır.

-Kızılcık ve şeker hastalığı arasında olumlu bir ilişki vardır. Kızılcık tüketiminin diyabeti ve kolesterol yüksekliğini önlediğini gösteren çalışmalar vardır.

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Lokman Hekim yüzyıllar önce tavsiye etti! Bu besini tüketen gençleşiyor Evinizden eksik etmeyin! Her tanesi...

-Kızılcık bitkisinin faydaları arasında vücudun gücünü artırması da vardır. Kızılcık kirazı bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve vücudu mikroplardan korur.

-Kızılcık bilimsel faydaları tez çalışmalarına da konu olmuştur. Antioksidan maddeler içeren kızılcık, vücutta yer alan zararlı maddelerin dışarıya atımını kolaylaştırır.

-Kızılcığın içeriğinde yer alan melatonin hormonu, uykusuzluk problemini önlemede etkindir uyku düzenini sağlar ve vücudun biyoritmini düzenler.

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Lokman Hekim yüzyıllar önce tavsiye etti! Bu besini tüketen gençleşiyor Evinizden eksik etmeyin! Her tanesi...

-Kızılcıkta yer alan proantosiyanidin maddesi diş etlerinin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak dişleri korur. Özellikle tartar, plak gibi diş rahatsızlıklarını engeller ve asitli yiyecek tüketimi sonucu dişlerde görülen rahatsızlıkları minimuma indirir.

-Vücutta oluşan iltihapların tedavisinde önemli rol oynar. Yaraların daha çabuk iyileşmesine katkıda bulunur ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkindir.

-Kanser hücrelerinin oluşumunu ve oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını önler.