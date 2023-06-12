12 Haziran 2023, Pazartesi
Lokman Hekim yüzyıllar önce tavsiye etti! "Bu besini tüketen gençleşiyor" Evinizden eksik etmeyin! Her tanesi...
Bu besin tam bir şifa kaynağı! Vücuttaki hücreleri yeniliyor... 'Hekimliğin atası' olarak bilinen Lokman Hekim, 'evinizden eksik etmeyin' diyerek tavsiye etti. Yüzyıllar önce hazırladığı sağlık reçetesi, günümüzde de ilaç niyetine geçerek birçok hastalığın önlenmesine yardımcı oluyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen o besin...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:20
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