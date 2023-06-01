Yalı Çapkını Ferit’in eski hali ortaya çıktı! Mert Ramazan Demir’i bir de böyle görün! Değişmeyen tek şey kaşları...

Yalı Çapkını dizisinin Seyran ve Ferit karakterleri milyonların gönlüne taht kurdu. İki başarılı oyuncu sık sık gündeme geliyor. Mert Ramazan Demir oyunculuğu ve sempatik tavırları kadar, kaşlarıyla da gündem oluyor. Geniş hayran kitlesine ulaşan Demir'in eski hali sevenleri tarafından oldukça merak edildi.