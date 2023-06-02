02 Haziran 2023, Cuma
Canan Karatay formülü açıkladı! O besin erkeklerde kelliğe yol açıyor! Saçınızın tekrar çıkmasını istiyorsanız...
Saçı dökülenler dikkat! Meğer o besin erkeklerde kelliğe yol açıyormuş! Her zaman doğal beslenmenin sağlıklı bir yaşam biçimi olduğunu savunan Canan Karatay, erkeklerin korkulu rüyası olan kellik hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. İşte, kelliğin sebebi ve tedavi yöntemi...
Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 16:20
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