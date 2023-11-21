EMLAK KONUT THY KURA TARİHİ 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı! TOKİ Arnavutköy Yenişehir evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut projesi kura çekimi ne zaman? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Toplu konut projesinin detayları ise merak konusu oldu. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura tarihi ve ödeme planı 2023!