03 Haziran 2023, Cumartesi
EMLAK KONUT THY KURA TARİHİ 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı! TOKİ Arnavutköy Yenişehir evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yenişehir evleri Arnavutköy ödeme planı başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de önemli bir proje hayata geçiyor. Yeni toplu konut projesinde detaylar netleşmeye başladı. Peki, THY- Emlak Konut projesi kura çekimi ne zaman? İşte, kura tarihleri ve ödeme planı hakkında ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.06.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 11:06
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