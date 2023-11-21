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Haberler Galeri EMLAK KONUT THY KURA TARİHİ 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı! TOKİ Arnavutköy Yenişehir evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT THY KURA TARİHİ 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı! TOKİ Arnavutköy Yenişehir evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yenişehir evleri Arnavutköy ödeme planı başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de önemli bir proje hayata geçiyor. Yeni toplu konut projesinde detaylar netleşmeye başladı. Peki, THY- Emlak Konut projesi kura çekimi ne zaman? İşte, kura tarihleri ve ödeme planı hakkında ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 03.06.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 11:06
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EMLAK KONUT THY KURA TARİHİ 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı! TOKİ Arnavutköy Yenişehir evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut projesi kura çekimi ne zaman? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Toplu konut projesinin detayları ise merak konusu oldu. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura tarihi ve ödeme planı 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EMLAK KONUT THY KURA TARİHİ 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı! TOKİ Arnavutköy Yenişehir evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Emlak Konut Arnavutköy başvuru işlemleri 2 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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EMLAK KONUT THY KURA TARİHİ 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı! TOKİ Arnavutköy Yenişehir evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ VE SONUÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekilişi Şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Kura çekiminin 5 Haziran itibariyle yapılması bekleniyor.

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EMLAK KONUT THY KURA TARİHİ 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı! TOKİ Arnavutköy Yenişehir evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT THY YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

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EMLAK KONUT THY KURA TARİHİ 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı! TOKİ Arnavutköy Yenişehir evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi..