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Yalı Çakını'nda sevilmeyen karakterdi! Ayrılık haberini duyurdu! Başrol oyuncusu...

Star TV'nin dikkat çekici dizisi Yalı Çapkını, senarist değişikliğinin ardından yaşanan kadro değişiklikleriyle gündemde. Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, başarılı bir konseptle ekranlara gelirken, son dönemde oyuncu ayrılıklarıyla konuşuluyor. Diziye dahil olduğundan itibaren eleştiri yağmuruna tutulan o oyuncu ise ayrılık haberini kendisi paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 16:36
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Yalı Çakını’nda sevilmeyen karakterdi! Ayrılık haberini duyurdu! Başrol oyuncusu...

Yalı Çapkını'ndan bir ayrılık haberi daha geldi! Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, son zamanlarda ayrılık haberleriyle gündem oluyor. Dizinin başlamasından bu yana eleştiri oklarının hedefi olan ve karakterine yöneltilen eleştirilere karşı zorlu bir süreç geçiren o oyuncu, ayrılık haberini kendisi duyurdu.

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Yalı Çakını’nda sevilmeyen karakterdi! Ayrılık haberini duyurdu! Başrol oyuncusu...

Yalı Çapkını dizisi, heyecan dolu bölümleri ve etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan dizi, izleyicilere kısa bir veda sunmuştu.

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Yalı Çakını’nda sevilmeyen karakterdi! Ayrılık haberini duyurdu! Başrol oyuncusu...

Ancak, dizinin yapımcılarından gelen sürpriz bir açıklama, dizinin hayranlarını adeta şaşkına çevirdi.

Başrollerini usta oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in üstlendiği dizide, canlandırdığı karaktere yönelik sürekli eleştirilere maruz kalan oyuncu, ayrılık haberini duyurdu.

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Yalı Çakını’nda sevilmeyen karakterdi! Ayrılık haberini duyurdu! Başrol oyuncusu...

Dizideki Pelin karakteriyle çok konuşulan Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılmasının ardından, Toprak Sağlam da diziden ayrıldı.

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Yalı Çakını’nda sevilmeyen karakterdi! Ayrılık haberini duyurdu! Başrol oyuncusu...

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toprak Sağlam, aslen Trabzonludur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır.