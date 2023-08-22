Yalı Çakını’nda sevilmeyen karakterdi! Ayrılık haberini duyurdu! Başrol oyuncusu...

Yalı Çapkını'ndan bir ayrılık haberi daha geldi! Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, son zamanlarda ayrılık haberleriyle gündem oluyor. Dizinin başlamasından bu yana eleştiri oklarının hedefi olan ve karakterine yöneltilen eleştirilere karşı zorlu bir süreç geçiren o oyuncu, ayrılık haberini kendisi duyurdu.