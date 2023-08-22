22 Ağustos 2023, Salı
Yalı Çakını'nda sevilmeyen karakterdi! Ayrılık haberini duyurdu! Başrol oyuncusu...
Star TV'nin dikkat çekici dizisi Yalı Çapkını, senarist değişikliğinin ardından yaşanan kadro değişiklikleriyle gündemde. Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, başarılı bir konseptle ekranlara gelirken, son dönemde oyuncu ayrılıklarıyla konuşuluyor. Diziye dahil olduğundan itibaren eleştiri yağmuruna tutulan o oyuncu ise ayrılık haberini kendisi paylaştı.
Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 16:36
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